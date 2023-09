Puces des couturières et des loisirs créatifs 2 avenue de Gail Obernai, 1 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Le Centre Arthur Rimbaud propose aux amateurs de couture et de loisirs créatifs un rendez-vous annuel pour chiner tissus, rubans, boutons, articles de confection personnelle. Buvette et petite restauration.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. EUR.

2 avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Arthur Rimbaud Center proposes to the amateurs of sewing and creative leisures an annual appointment to hunt for fabrics, ribbons, buttons, articles of personal confection. Refreshment bar and small restaurant

El Centro Arthur Rimbaud ofrece cada año a los aficionados a la costura y a los pasatiempos creativos la oportunidad de regatear en telas, cintas, botones y objetos personales. Refrescos y tentempiés

Das Centre Arthur Rimbaud bietet Liebhabern von Näharbeiten und kreativen Hobbys ein jährliches Treffen an, um nach Stoffen, Bändern, Knöpfen und Artikeln für die persönliche Anfertigung zu stöbern. Getränke und kleine Speisen

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de tourisme d’Obernai