Piscine plein air – Port Joint 2 avenue de Chardonnet Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

La piscine de Port Joint est un complexe composé d’un grand bassin de 25 m, d’un petit bassin, d’une pataugeoire et d’espaces verts..

10:30:00 fin : . EUR.

2 avenue de Chardonnet

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The Port Joint swimming pool is a complex composed of a large 25m pool, a small pool, a paddling pool and green areas.

La piscina Port Joint es un complejo formado por una gran piscina de 25 m, una piscina pequeña, una piscina infantil y zonas verdes.

Das Schwimmbad in Port Joint ist ein Komplex, der aus einem großen 25-Meter-Becken, einem kleinen Becken, einem Planschbecken und Grünflächen besteht.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON