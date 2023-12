MSB/GRAVELINES-DUNKERQUE – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2023/2024 2, avenue d’Antarès Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Le Mans
Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 18:30:00

fin : 2024-01-13 Championnat de France Pro A Le Mans Sarthe Basket 2023/2024..

MSB/Gravelines-Dunkerque se jouera le samedi 13 janvier à Antarès dans le cadre de la 19e Journée de Betclic ELITE.

Billetterie disponible à l’OT une quinzaine de jours avant la date. .

2, avenue d’Antarès Antarès

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

