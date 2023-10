LE MANS LIVE FIGHT NIGHT 7 2, avenue d’Antarès Le Mans, 20 octobre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

RDV à Antarès pour un Gala de Boxe !!!.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

2, avenue d’Antarès Antarès

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



See you at Antares for a Boxing Gala!!!

¡¡¡Nos vemos en Antarès para una Gala de Boxeo!!!

RDV in Antarès für eine Boxgala!!!

Mise à jour le 2023-10-13 par eSPRIT Pays de la Loire