Atelier : Entre gravure et gaufrage 2 avenue Charles Moureu Mourenx, samedi 13 janvier 2024.

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 16:00:00

Blandine est graveure, Elena photographe, elles ont pour cette exposition croisé leurs regards et leur pratiques respectives afin de se rencontrer dans un espace d’expérimentation. Elles vous proposent de venir pratiquer la gravure et le gaufrage et produire ainsi une œuvre unique.

Blandine est graveure, Elena photographe, elles ont pour cette exposition croisé leurs regards et leur pratiques respectives afin de se rencontrer dans un espace d’expérimentation. Elles vous proposent de venir pratiquer la gravure et le gaufrage et produire ainsi une œuvre unique.

EUR.

2 avenue Charles Moureu Galerie d’art contemporain

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Coeur de Béarn