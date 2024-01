Exposition : Regards 2 avenue Charles Moureu Mourenx, samedi 13 janvier 2024.

Mourenx

Début : 2024-01-13

fin : 2024-03-09

Par Blandine Galtier et Elena Peinado.

L’ exposition Regards fait dialoguer les derniers travaux des deux artistes qui s’interrogent sur leurs sujets de prédilection, l’effacement, la disparition mais aussi sur le croisement de leurs techniques par le biais de la photogravure.

2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150



