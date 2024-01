Rencontre : Sources et bains en Béarn 2 avenue Charles Moureu Mourenx, vendredi 12 janvier 2024.

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12

Par Pierre Castillou.

Depuis des temps immémoriaux, l’eau des sources de nos Pyrénées a été utilisée à des fins thérapeutiques. Le 18e et le 19e siècle ont vu naître de nombreux établissements de bains. Pierre Castillou raconte la passionnante histoire de trente établissements de bains qui apportèrent réconfort et soulagement aux populations et contribuèrent au développement économique de ce piémont pyrénéen.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque du MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



