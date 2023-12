Noël Jazz : Cinéma 2 avenue Charles Moureu Mourenx Catégories d’Évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques Noël Jazz : Cinéma 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 29 décembre 2023, Mourenx. Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 20:30:00

fin : 2023-12-29 Projection du film « Cesaria Évora, la diva aux pieds nus. Un film de Ana Sofia Fonseca.

Cesária Évora chante son titre Sodade en 1992, la faisant reconnaître internationalement à 51 ans. Longtemps simple chanteuse de bar au Cap-Vert, elle n’a pas toujours connu la gloire..

Projection du film « Cesaria Évora, la diva aux pieds nus. Un film de Ana Sofia Fonseca.

Cesária Évora chante son titre Sodade en 1992, la faisant reconnaître internationalement à 51 ans. Longtemps simple chanteuse de bar au Cap-Vert, elle n’a pas toujours connu la gloire.

Projection du film « Cesaria Évora, la diva aux pieds nus. Un film de Ana Sofia Fonseca.

Cesária Évora chante son titre Sodade en 1992, la faisant reconnaître internationalement à 51 ans. Longtemps simple chanteuse de bar au Cap-Vert, elle n’a pas toujours connu la gloire. EUR.

2 avenue Charles Moureu Ciné M

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Coeur de Béarn Détails Catégories d’Évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64150 Lieu 2 avenue Charles Moureu Adresse 2 avenue Charles Moureu Ciné M Ville Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 2 avenue Charles Moureu Mourenx Latitude 43.37045 Longitude -0.6292 latitude longitude 43.37045;-0.6292

2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/