Noël Jazz : Projection-concert 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 28 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 18:00:00

fin : 2023-12-28 20:00:00

Eastwood Symphonic, c’est un hymne à la carrière de Clint Eastwood. Son fils Kyle, accompagné de son quintet et de l’orchestre national de Lyon nous offre une relecture des plus grands thèmes des classiques dans lesquels Clint a joué ou qu’il a réalisés. Ces titres live sont entrecoupés d’une conversation inédite entre le père et le fils, qui dévoilent leur passion commune pour le jazz, leur approche de la musique et leur travail en commun..

Eastwood Symphonic, c’est un hymne à la carrière de Clint Eastwood. Son fils Kyle, accompagné de son quintet et de l’orchestre national de Lyon nous offre une relecture des plus grands thèmes des classiques dans lesquels Clint a joué ou qu’il a réalisés. Ces titres live sont entrecoupés d’une conversation inédite entre le père et le fils, qui dévoilent leur passion commune pour le jazz, leur approche de la musique et leur travail en commun.

Eastwood Symphonic, c’est un hymne à la carrière de Clint Eastwood. Son fils Kyle, accompagné de son quintet et de l’orchestre national de Lyon nous offre une relecture des plus grands thèmes des classiques dans lesquels Clint a joué ou qu’il a réalisés. Ces titres live sont entrecoupés d’une conversation inédite entre le père et le fils, qui dévoilent leur passion commune pour le jazz, leur approche de la musique et leur travail en commun.

EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Coeur de Béarn