Date (année – mois – jour) et horaire :

2023-12-23 14:30:00

fin : 2023-12-23 Projection de «L’étrange Noël de Mr Jack». A l’issue de la projection, nous vous proposons de créer vos propres boules à neige de Noël autour d’un goûter.

Atelier animé par Agnès, médiatrice d’Objectif Ciné 64..

