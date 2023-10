Jeux : Jeux à gogo… la soirée 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 21 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Participez à une soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 14 ans. Venez vous défier autour

de Ricochet, de Concept, de Code Name, de Dixit… Tension, rapidité, réflexion et rires garantis pour une

soirée 100% détente..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us for an evening of board games for the over-14s. Come and challenge yourselves

ricochet, Concept, Code Name, Dixit… Tension, speed, reflection and laughter guaranteed for an evening

100% relaxing evening.

Únete a nosotros en una tarde de juegos de mesa para mayores de 14 años. Ven y desafíate a

ricochet, Concepto, Nombre en clave, Dixit… Tensión, velocidad, reflexión y risas garantizadas para una tarde

una velada 100% relajante.

Nehmen Sie an einem Abend mit Gesellschaftsspielen teil, der ganz den über 14-Jährigen gewidmet ist. Fordern Sie sich heraus bei

ricochet, Concept, Code Name, Dixit… Spannung, Schnelligkeit, Nachdenken und Lachen sind garantiert

100% entspannter Abend.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Coeur de Béarn