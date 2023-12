Atelier : Préparer des sets de table personnalisés 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 20 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20

Fabriquez votre propre set de table, à garder ou à offrir ! Vous réaliserez d’abord un montage de jolies photos, qu’elles soient de famille, de voyage, ou piochées sur internet. Il ne vous restera plus qu’à le plastifier et vous pourrez repartir avec votre création !.

2 avenue Charles Moureu La Cyber

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



