Atelier : Carte de voeux 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 20 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Viens créer ta propre carte de voeux à l’aide d’une découpeuse numérique pour souhaiter le meilleur à ton entourage !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own greetings card using a digital cutter to wish your friends and family all the best!

Ven y crea tu propia tarjeta de felicitación utilizando un cortador digital para desear lo mejor a tus amigos y familiares

Erstelle deine eigene Grußkarte mithilfe eines digitalen Schneideplotters, um deinen Mitmenschen das Beste zu wünschen!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn