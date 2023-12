Atelier : Création de cartes de voeux personnalisées 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 16 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16

Pour faire une carte de vœux originale à envoyer à vos proches pour Noël et pour la bonne année, c’est très simple : créez-la vous même avec un ordinateur ! Au moins vous aurez une carte de vœux qui ne ressemble à aucune autre ! Vous aurez juste besoin d’un peu d’imagination….

EUR.

2 avenue Charles Moureu La Cyber

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Coeur de Béarn