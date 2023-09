Atelier : Dinosaures 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 13 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Il y a très très longtemps, y avait-il des dinosaures à Mourenx ? Pars sur leur piste au cours d’ateliers amusants et découvre leurs étonnants secrets grâce à une vraie paléontologue.

Par Lacq Odyssée..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Long, long ago, were there dinosaurs in Mourenx? Follow their trail in fun workshops and discover their astonishing secrets thanks to a real paleontologist.

By Lacq Odyssée.

¿Hubo dinosaurios en Mourenx hace mucho, mucho tiempo? Siga su rastro en divertidos talleres y descubra sus asombrosos secretos gracias a un auténtico paleontólogo.

A cargo de Lacq Odyssée.

Gab es vor sehr, sehr langer Zeit Dinosaurier in Mourenx? Begib dich in lustigen Workshops auf ihre Spur und entdecke ihre erstaunlichen Geheimnisse mithilfe einer echten Paläontologin.

Von Lacq Odyssée.

