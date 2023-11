Internet indiscret : Projection-débat 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 8 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

« L’intelligence artificielle ». Le développement rapide de l’intelligence artificielle nous incite à réfléchir… Après une séance d’extraits de la comédie « Selfie » et de la série d’anticipation « Black Mirror », nous pourrons en apprendre un peu plus et débattre autour de ce sujet d’actualité..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

2 avenue Charles Moureu La Cyber

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Artificial Intelligence. The rapid development of artificial intelligence gives us food for thought… After a screening of extracts from the comedy « Selfie » and the futuristic series « Black Mirror », we’ll be able to learn a little more and debate this topical issue.

« Inteligencia artificial El rápido desarrollo de la inteligencia artificial da que pensar… Tras la proyección de fragmentos de la comedia « Selfie » y de la serie futurista « Black Mirror », podremos aprender un poco más y debatir sobre este tema de actualidad.

« Künstliche Intelligenz ». Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz regt uns zum Nachdenken an… Nach einer Sitzung mit Ausschnitten aus der Komödie « Selfie » und der Antizipationsserie « Black Mirror » können wir ein wenig mehr erfahren und über dieses aktuelle Thema diskutieren.

