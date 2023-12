Bourse aux jouets 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 1 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Les enfants seront invités à passer une première fois devant une table où seront exposés tous les jouets ; chacun

choisira celui qui lui plaît, une sorte de self-service. Présence du Père Noël pour distribuer lui-même les cadeaux.

Spectacle avec un magicien, mais aussi avec la compagnie La Marge Rousse, une chorale et des sculptures sur des ballons.

16h30 : goûter préparé par les jeunes de l’accueil jeune du Solan..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Le Mix

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The children will be invited to pass by a table displaying all the toys, and each one will choose the one they like

choose the one they like, a sort of self-service. Santa Claus will be on hand to distribute the gifts himself.

Entertainment with a magician, La Marge Rousse, a choir and balloon sculptures.

4:30 pm: snack prepared by young people from the Solan youth center.

Se invitará a los niños a pasar por delante de una mesa en la que se exponen todos los juguetes

elegirán el que más les guste, una especie de autoservicio. Papá Noel repartirá los regalos en persona.

También habrá una actuación de un mago, la compañía La Marge Rousse, un coro y esculturas de globos.

16.30 h: merienda preparada por los jóvenes del centro juvenil de Solan.

Die Kinder werden aufgefordert, zunächst an einem Tisch vorbeizugehen, auf dem alle Spielzeuge ausgestellt sind; jeder

jeder wählt das aus, was ihm gefällt, eine Art Selbstbedienung. Anwesenheit des Weihnachtsmanns, der die Geschenke selbst verteilt.

Aufführung mit einem Zauberer, aber auch mit der Theatergruppe La Marge Rousse, einem Chor und Ballonskulpturen.

16:30 Uhr: Von den Jugendlichen des Jugendtreffs Solan zubereiteter Imbiss.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT Coeur de Béarn