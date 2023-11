Internet indiscret : Evité d’être pisté sur votre téléphone 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 2 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Une fois que l’on a pris conscience des traces que nous laissons lorsque nous utilisons le numérique, quels gestes simples peut-on effectuer pour les limiter ?.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

2 avenue Charles Moureu La Cyber

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Once we’re aware of the traces we leave behind when we use digital technology, what simple steps can we take to limit them?

Una vez que somos conscientes de las huellas que dejamos cuando utilizamos la tecnología digital, ¿qué medidas sencillas podemos tomar para limitarlas?

Wenn wir uns der Spuren bewusst sind, die wir hinterlassen, wenn wir digitale Medien nutzen, welche einfachen Schritte können wir unternehmen, um sie zu begrenzen?

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn