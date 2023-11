Ciné-débat 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 1 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Découvrez un documentaire qui explore une partie des réseaux sociaux et la manière dont certains les utilisent comme plateforme de harcèlement..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Ciné M

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark International Day Against Violence Against Women. Discover a documentary that explores a part of social networks and how some use them as a platform for harassment.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Descubre un documental que explora algunas de las redes sociales y el modo en que algunas personas las utilizan como plataforma para el acoso.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen. Sehen Sie einen Dokumentarfilm, der einen Teil der sozialen Netzwerke erforscht und wie manche sie als Plattform für Belästigungen nutzen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Coeur de Béarn