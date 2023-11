Internet indiscret : Atelier et parcours interactif 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 29 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Atelier « Evité d’être pisté sur votre ordinateur » : Nos téléphones contiennent beaucoup d’informations personnelles, souvent récupérées par des sociétés à but lucratif. En choisissant les bons réglages et applications, il est possible de mieux protéger sa vie privée.

De 14h à 16h : Parcours interactif « Qui sait quoi sur moi ». Comment nos informations privées se baladent de sites internet en réseaux sociaux ? Découvrez de manière amusante et concrète, les coulisses de l’exploitation de vos données (publicité ciblée, géolocalisation, influence…)..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

2 avenue Charles Moureu La Cyber

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop « Avoid being tracked on your computer »: Our phones contain a great deal of personal information, often collected by for-profit companies. By choosing the right settings and applications, you can better protect your privacy.

2 – 4 pm: Interactive tour « Who knows what about me ». How does our private information make its way from websites to social networks? Take a fun, hands-on look behind the scenes of how your data is used (targeted advertising, geolocation, influence…).

Taller « Evita que te rastreen en tu ordenador »: Nuestros teléfonos contienen gran cantidad de información personal, a menudo recopilada por empresas con ánimo de lucro. Si eliges la configuración y las aplicaciones adecuadas, podrás proteger mejor tu intimidad.

De 14:00 a 16:00: Visita interactiva « Quién sabe qué de mí ». ¿Cómo viaja nuestra información privada de los sitios web a las redes sociales? Descubra entre bastidores cómo se utilizan sus datos (publicidad dirigida, geolocalización, influencia, etc.).

Workshop « Vermeiden Sie es, auf Ihrem Computer verfolgt zu werden »: Unsere Telefone enthalten viele persönliche Informationen, die oft von gewinnorientierten Unternehmen gesammelt werden. Durch die Wahl der richtigen Einstellungen und Anwendungen kann man seine Privatsphäre besser schützen.

Von 14:00 bis 16:00 Uhr: Interaktiver Parcours « Wer weiß was über mich ». Wie wandern unsere privaten Informationen von Internetseiten zu sozialen Netzwerken? Erfahren Sie auf unterhaltsame und konkrete Weise, was hinter den Kulissen passiert, wenn Ihre Daten ausgewertet werden (gezielte Werbung, Geolokalisierung, Einflussnahme…).

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn