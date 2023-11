Ciné-débat : L’amour et les forêts 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 24 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes et en partenariat avec l’Association Olympe et le Centre Social Lo Solan.

Film suivi d’une discussion sur les mécanismes d’isolement et de manipulation au sein d’un couple..

2023-11-24

2 avenue Charles Moureu Ciné M

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark International Day Against Violence Against Women, in partnership with Association Olympe and Centre Social Lo Solan.

Film followed by a discussion on the mechanisms of isolation and manipulation within a couple.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y en colaboración con la Asociación Olympe y el Centre Social Lo Solan.

Película seguida de un debate sobre los mecanismos de aislamiento y manipulación en la pareja.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und in Partnerschaft mit der Association Olympe und dem Sozialzentrum Lo Solan.

Film mit anschließender Diskussion über die Mechanismen der Isolation und Manipulation innerhalb einer Partnerschaft.

