Atelier FABLAB : Crée ta boule de Noël 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 22 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Noël arrive bientôt ! Et si tu profitais de notre fablab pour le préparer ? Dans ces ateliers, on te propose d’utiliser une découpeuse laser pour fabriquer une décoration à poser dans ton sapin..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 15:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas is just around the corner! Why not take advantage of our fablab to prepare for it? In these workshops, we suggest you use a laser cutter to make a decoration to put on your Christmas tree.

La Navidad está a la vuelta de la esquina ¿Por qué no aprovechas nuestro fablab para prepararte? En estos talleres podrás utilizar una cortadora láser para hacer un adorno que podrás poner en tu árbol de Navidad.

Weihnachten steht bald vor der Tür! Wie wäre es, wenn du unser Fablab zur Vorbereitung nutzt? In diesen Workshops kannst du mit einem Lasercutter eine Dekoration für deinen Baum herstellen.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn