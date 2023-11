Jeux rest‘o ciné 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 19 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

12h15 : Repas

14h30 : Projection du film « complètement cramé » puis goûter partagé autour de jeux de société..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Ciné M

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Welcome

12:15pm: Lunch

2:30pm: Screening of the film « complètement cramé », followed by a snack and board games.

Bienvenida

12.15 h: Comida

14.30 h: Proyección de la película « complètement cramé » seguida de un aperitivo y juegos de mesa.

Empfang

12.15 Uhr: Mahlzeit

14.30 Uhr: Vorführung des Films « complètement cramé », anschließend gemeinsamer Imbiss mit Gesellschaftsspielen.

