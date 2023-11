Spectacle : Le rouge et le blanc 2 Avenue Charles Moureu Mourenx, 18 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Par la Cie «Théâtre les Pieds dans l’eau»

Sur la route des mots, nous allons célébrer les vins locaux du Béarn, là où poussent les chansons à boire qui trinquent avec les rires et la vie. Venez déguster la très généreuse carte des vins au travers de poèmes et d’histoires drôles. Une lecture théâtralisée en musique !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

2 Avenue Charles Moureu Médithèque le Mix

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the « Théâtre les Pieds dans l?eau » company

On the road to words, we’re going to celebrate the local wines of Béarn, where drinking songs grow that toast with laughter and life. Come and sample our generous wine list through poems and funny stories. A theatrical reading with music!

Por la compañía « Théâtre les Pieds dans l’eau

En el camino de las palabras, vamos a celebrar los vinos locales de Béarn, donde las canciones para beber crecen para brindar con la risa y la vida. Venga a degustar la generosísima carta de vinos a través de poemas y divertidas historias. ¡Una lectura teatral con música!

Von der Cie « Théâtre les Pieds dans l’eau »

Auf der Straße der Worte werden wir die lokalen Weine des Béarn feiern, wo die Trinklieder wachsen, die mit dem Lachen und dem Leben anstoßen. Probieren Sie die sehr großzügige Weinkarte anhand von Gedichten und lustigen Geschichten. Eine szenische Lesung mit Musik!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Coeur de Béarn