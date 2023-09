Evenement : Lacq-Orthez, terre de vin 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 17 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Reconnus au niveau international pour leurs qualités, le Jurançon et l’AOC Béarn sont une des plus grande richesse de notre terroir. Venez découvrir tous leurs secrets lors de journées exceptionnelles. Spectacle, ateliers, exposition, film, rencontres avec des viticulteurs, tous les acteurs du MI[X] vous attendent pour partager un moment festif et convivial..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Internationally recognized for their quality, Jurançon and AOC Béarn are one of the greatest treasures of our terroir. Come and discover all their secrets during exceptional days. With shows, workshops, exhibitions, films and meetings with winegrowers, all those involved in MI[X] are waiting to share a festive and convivial moment with you.

Reconocidas internacionalmente por su calidad, Jurançon y la AOC Béarn son uno de los mayores tesoros de nuestro terruño. Venga a descubrir todos sus secretos durante estas jornadas excepcionales. Con espectáculos, talleres, exposiciones, películas y encuentros con viticultores, todos los implicados en el MI[X] le esperan para compartir con usted un momento festivo y de convivencia.

Der Jurançon und die AOC Béarn sind international für ihre Qualität bekannt und gehören zu den größten Reichtümern unserer Region. Entdecken Sie an außergewöhnlichen Tagen alle ihre Geheimnisse. Show, Workshops, Ausstellung, Film, Treffen mit Winzern – alle Akteure des MI[X] erwarten Sie, um gemeinsam einen festlichen und geselligen Moment zu erleben.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn