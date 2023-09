Rencontre : Y adu neuf 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 17 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur sélectionnés parmi les nouvelles acquisitions. Un moment de partage, parfaitpour sélectionner les lectures du week-end..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The librarians present their favorites from among the new acquisitions. A moment of sharing, perfect for selecting the weekend’s reading.

Los bibliotecarios presentan sus favoritos entre las nuevas adquisiciones. Es la forma perfecta de compartir tus lecturas favoritas del fin de semana.

Die Bibliothekarinnen und Bibliothekare stellen ihre Favoriten aus den Neuerwerbungen vor. Ein Moment des Austauschs, perfekt um die Lektüre für das Wochenende auszuwählen.

