Visite guidée : Exposition vignobles et Jurançon 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 15 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Et si vous exploriez les vins de Jurançon comme un scientifique ? Cette exposition invite à la découverte et à l’interactivité. Comment fonctionne une exploitation viticole ? Quelle est la biologie de la vigne ? Comment fonctionne la chimie du sucre qui contribue aux saveurs du vin ? A travers différents dispositifs olfactifs et visuels, plongez le nez et le cerveau dans les vins de Jurançon..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



How about exploring Jurançon wines like a scientist? This exhibition invites discovery and interactivity. How does a winery work? What is the biology of the vine? How does the sugar chemistry contribute to the flavors of wine? Through a variety of olfactory and visual devices, immerse your nose and brain in Jurançon wines.

¿Y si explorara los vinos de Jurançon como un científico? Esta exposición le invita a descubrir e interactuar. ¿Cómo funciona una bodega? ¿Cuál es la biología de la vid? ¿Cómo funciona la química del azúcar que contribuye a los sabores del vino? A través de una serie de exposiciones olfativas y visuales, sumerja su nariz y su cerebro en los vinos de Jurançon.

Wie wäre es, wenn Sie die Weine von Jurançon wie ein Wissenschaftler erforschen würden? Diese Ausstellung lädt zum Entdecken und zur Interaktivität ein. Wie funktioniert ein Weinbaubetrieb? Was ist die Biologie der Weinrebe? Wie funktioniert die Zuckerchemie, die zum Geschmack des Weins beiträgt? Mithilfe verschiedener olfaktorischer und visueller Geräte tauchen Sie mit Ihrer Nase und Ihrem Gehirn in die Weine von Jurançon ein.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Coeur de Béarn