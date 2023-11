Ateliers : Lacq-Orthez terre de vin 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 15 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

De 14h à 17h, à la cyber : Atelier : Sensibilisation à l’abus d’alcool. Luttez contre les idées reçues en répondant au quiz sur la prévention des risques liés à l’alcool. Testez une appli pour suivre le taux d’alcool dans le sang en fonction de ce qu’on a bu, en tenant compte de son âge, de son sexe, de son poids etc… En accès libre.

A 18h30 : Atelier : Apprenez à déguster. Par Bénédicte Le Bec.

Guidé par l’oenologue Bénédicte Le Bec, Officier de l’Ordre National du Mérite, venez vous initier ou vous perfectionner à l’art délicat de la dégustation du vin. Apprenez à observer la robe, à sentir les arômes et à identifier les subtilités de chaque nectar. Un moment convivial où chacun pourra s’exprimer sur une sélection de vins du territoire..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque du MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm to 5pm, cyber: Workshop: Raising awareness of alcohol abuse. Combat preconceived ideas by taking the Alcohol Risk Prevention Quiz. Test an app that tracks blood alcohol levels according to what you’ve had to drink, taking into account your age, sex, weight, etc. Free access.

6:30pm: Workshop: Learn to taste. By Bénédicte Le Bec.

Guided by oenologist Bénédicte Le Bec, Officer of the Ordre National du Mérite, come and learn or perfect the delicate art of wine tasting. Learn to observe the color, smell the aromas and identify the subtleties of each nectar. A convivial moment where everyone can express themselves on a selection of local wines.

De 14.00 a 17.00 h, en el Ciber: Taller de sensibilización sobre el consumo abusivo de alcohol. Combata las ideas preconcebidas respondiendo al cuestionario sobre la prevención de los riesgos relacionados con el alcohol. Prueba una app para controlar el nivel de alcohol en sangre según lo que hayas bebido, teniendo en cuenta tu edad, sexo, peso, etc. Acceso libre.

18.30 h: Taller: Aprender a catar. A cargo de Bénédicte Le Bec.

Guiado por la enóloga Bénédicte Le Bec, Oficial de la Orden Nacional del Mérito, venga a aprender o perfeccionar el delicado arte de la cata de vinos. Aprenda a observar el color, oler los aromas e identificar las sutilezas de cada néctar. Es un momento de convivencia en el que todos pueden expresarse sobre una selección de vinos locales.

Von 14:00 bis 17:00 Uhr, in der Cyber: Workshop: Sensibilisierung für Alkoholmissbrauch. Kämpfen Sie gegen vorgefasste Meinungen, indem Sie das Quiz über die Prävention von alkoholbedingten Risiken beantworten. Testen Sie eine App, mit der Sie den Alkoholgehalt im Blut verfolgen können, je nachdem, was Sie getrunken haben, unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Gewicht etc. Der Zugang ist frei.

Um 18:30 Uhr: Workshop: Lernen Sie zu probieren. Von Bénédicte Le Bec.

Unter der Leitung der Önologin Bénédicte Le Bec, Offizier des Nationalen Verdienstordens, können Sie sich in die delikate Kunst der Weinverkostung einführen lassen oder sie perfektionieren. Lernen Sie, das Kleid zu beobachten, die Aromen zu riechen und die Feinheiten eines jeden Nektars zu erkennen. Ein geselliger Moment, bei dem jeder seine Meinung zu einer Auswahl an Weinen aus der Region äußern kann.

