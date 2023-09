Journée jeux 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 8 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Réalisez vos propres circuits électriques, challengez-vous pour créer des structures en kapla, explorez le corps humain, programmez des robots… Lacq Odyssée regorge de jeux à découvrir en famille !.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 12:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Build your own electrical circuits, challenge yourselves to create kapla structures, explore the human body, program robots… Lacq Odyssée is packed with games for the whole family to discover!

Crea tus propios circuitos eléctricos, desafíate a crear estructuras de kapla, explora el cuerpo humano, programa robots… Lacq Odyssée está repleto de juegos para toda la familia

Bauen Sie Ihre eigenen elektrischen Schaltkreise, fordern Sie sich gegenseitig heraus, um Kapla-Strukturen zu erschaffen, erforschen Sie den menschlichen Körper, programmieren Sie Roboter… Lacq Odyssée ist voller Spiele, die Sie mit Ihrer Familie entdecken können!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn