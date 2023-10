A la recherche du livre caché 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 2 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Un cambriolage a eu lieu à la médiathèque, les voleurs ont semé des indices… Petits et grands, venez résoudre les énigmes pour retrouver les œuvres disparues. Une façon ludique de découvrir ou redécouvrir des auteurs, collections et genres littéraires sélectionnés par les bibliothécaires de la section jeunesse..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Le Mix

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A burglary has taken place in the media library, the thieves have planted clues… Young and old, come and solve the riddles to find the missing works. A fun way to discover or rediscover authors, collections and literary genres selected by the librarians of the youth section.

Ha habido un robo en la mediateca y los ladrones han dejado algunas pistas.. Ven a resolver los enigmas para encontrar las obras desaparecidas. Es una forma divertida de descubrir o redescubrir autores, colecciones y géneros literarios seleccionados por los bibliotecarios de la sección infantil.

In der Mediathek wurde eingebrochen und die Diebe haben Hinweise gestreut? Ob Groß oder Klein, lösen Sie die Rätsel, um die verschwundenen Werke wiederzufinden. Eine spielerische Art, Autoren, Sammlungen und literarische Genres zu entdecken oder wiederzuentdecken, die von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren der Jugendabteilung ausgewählt wurden.

