Festival du jeu vidéo : Créations en tous genres 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 26 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Fan de jeux vidéo, viens personnaliser ton badge, ton sticker, ton tee shirt (en coton uni, à fournir ) et même créer ta manette!.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Le Mix

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Video game fans, come and personalize your badge, your sticker, your T-shirt (plain cotton, to be supplied) and even create your own controller!

Aficionados a los videojuegos, venid a personalizar vuestra chapa, vuestra pegatina, vuestra camiseta (de algodón liso, que os suministraremos) ¡e incluso a crear vuestro propio mando!

Hier kannst du dein Abzeichen, deinen Sticker, dein T-Shirt (aus einfarbiger Baumwolle, bitte mitbringen) und sogar deinen Controller selbst gestalten

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coeur de Béarn