Festival du jeu vidéo : Tournoi Mariokart 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 25 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Des courses infernales sur écran géant, ça vous dit ? Des qualifications à la finale, un tournoi ouvert à tous !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Ciné M

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



How about some hellish racing on a giant screen? From the qualifiers to the final, a tournament open to all!

¿Te apetece una carrera infernal en pantalla gigante? De la clasificación a la final, ¡un torneo abierto a todos!

Wie wäre es mit einem Höllenrennen auf einem Großbildschirm? Von der Qualifikation bis zum Finale, ein Turnier für alle!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coeur de Béarn