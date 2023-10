Festival du jeu vidéo : Jeu vidéo en immersion 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 21 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Testez le casque de réalité virtuelle en plongeant dans un jeu spécialement conçu pour une immersion totale !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Le Mix

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Test the virtual reality headset and immerse yourself in a game specially designed for total immersion!

Ponga a prueba los cascos de realidad virtual sumergiéndose en un juego especialmente diseñado para una inmersión total

Testen Sie das Virtual-Reality-Headset, indem Sie in ein Spiel eintauchen, das speziell für das totale Eintauchen entwickelt wurde!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coeur de Béarn