Nos cabanes, l’aventure continue 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 8 juillet 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec la ville de Mourenx.

Dans le cadre du projet participatif et culturel « Nos Cabanes ».

Atelier de barication de costumes pour construire des coiffes oiseaux et des bâtons fétiches qui aideront le grand public à incarner le peuple d’oiseaux lors du spectcale prévu en septembre pour clôturer le projet..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 18:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu Hall du MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the town of Mourenx.

As part of the « Nos Cabanes » participatory cultural project.

Costume barication workshop to build bird headdresses and fetish sticks that will help the general public to embody the bird people at the show scheduled to close the project in September.

En colaboración con la ciudad de Mourenx.

En el marco del proyecto participativo y cultural « Nos Cabanes ».

Taller de creación de disfraces para construir tocados de pájaros y palos fetiche que ayudarán al público en general a encarnar al pueblo de los pájaros en el espectáculo previsto en septiembre para clausurar el proyecto.

In Partnerschaft mit der Stadt Mourenx.

Im Rahmen des partizipativen und kulturellen Projekts « Nos Cabanes » (Unsere Hütten).

Kostümschneiderei-Workshop zum Bau von Vogelhauben und Fetischstäben, die dem breiten Publikum helfen sollen, das Vogelvolk bei der für September geplanten spectcale zum Abschluss des Projekts zu verkörpern.

