Tous au jardin 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 21 juin 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

C’est l’été, allons passer un moment aux jardins partagés. La grainothèque vous attend pour jardiner et semer quelques graines mais aussi pour échanger graines et conseils..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It?s summertime, so let?s spend some time at the shared gardens. The grain library is waiting for you to garden and sow a few seeds, but also to exchange seeds and advice.

Es verano, así que pasemos un rato en los jardines compartidos. La biblioteca de semillas te espera para cultivar y sembrar algunas semillas, pero también para intercambiar semillas y consejos.

Es ist Sommer, lass uns einen Moment in den Gemeinschaftsgärten verbringen. Die Gartenthek erwartet Sie, um zu gärtnern und ein paar Samen zu säen, aber auch um Samen und Ratschläge auszutauschen.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coeur de Béarn