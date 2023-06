Planétarium numérique 2 avenue Charles Moureu Mourenx, 14 juin 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Séance 1 : Installez-vous sous la voûte du planétarium pour un voyage aux confins du système solaire. Apprenez à reconnaitre les constellations du ciel de printemps et assistez à la projection «pleine voûte» d’un film pour découvrir la station spatiale internationale.

Séance 2 : séance Astro+ , pour aller plus loin, et si nous partions à la conquête de Mars? Le planétarium numérique vous projette à 360° des images de la planète rouge, pour partir à la découverte de notre énigmatique voisine..

2 avenue Charles Moureu Médiathèque du MI[X]

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Session 1: Settle into the planetarium vault for a journey to the farthest reaches of the solar system. Learn to recognize the constellations of the spring sky, and watch a film to discover the international space station.

Session 2: Astro+ session, to take things a step further, how about the conquest of Mars? The digital planetarium projects 360° images of the red planet, so you can discover our enigmatic neighbor.

Sesión 1: Tome asiento bajo la bóveda del planetario para viajar a los confines del sistema solar. Aprenda a reconocer las constelaciones del cielo primaveral y vea una película proyectada en la bóveda para saber más sobre la Estación Espacial Internacional.

Sesión 2: Sesión Astro+, para ir un paso más allá, ¿qué tal conquistar Marte? El planetario digital proyectará imágenes de 360° del Planeta Rojo para que descubra a nuestro enigmático vecino.

Sitzung 1: Machen Sie sich unter dem Gewölbe des Planetariums auf eine Reise an den Rand des Sonnensystems. Lernen Sie, die Sternbilder des Frühlingshimmels zu erkennen, und sehen Sie sich einen Film über die Internationale Raumstation an, der im Gewölbe gezeigt wird.

Sitzung 2: Astro+ Sitzung, um einen Schritt weiter zu gehen, was wäre, wenn wir den Mars erobern würden? Das digitale Planetarium projiziert Bilder des Roten Planeten in 360°, um unseren rätselhaften Nachbarn zu entdecken.

