Ciné-débat : Low-tech 2 Avenue Charle Moureu Mourenx, 3 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la projection du film «Low-Tech», nous vous proposons d’échanger autour de nos pratiques vis à vis des nouvelles technologies et des idées émises dans le film..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

2 Avenue Charle Moureu Ciné M

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the screening of the film « Low-Tech », we invite you to discuss our practices in relation to new technologies and the ideas put forward in the film.

En el marco de la proyección de la película « Low-Tech », le invitamos a debatir sobre nuestras prácticas en relación con las nuevas tecnologías y las ideas planteadas en la película.

Anlässlich der Vorführung des Films « Low-Tech » bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich über unsere Praktiken in Bezug auf neue Technologien und die im Film geäußerten Ideen auszutauschen.

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Coeur de Béarn