11E SALON DU LIVRE AU CHÂTEAU – LITTÉRATURE DU VOYAGE 2 Avenue Carnot Saint-Max, 12 novembre 2023, Saint-Max.

Saint-Max,Meurthe-et-Moselle

Pour cette 11ème édition, la thématique du voyage est mise à l’honneur.

Tout le Château Centre Culturel célèbre la lecture et la littérature du voyage sous toutes leurs formes et pour tous les publics.

Monsieur le Maire, Eric Pensalfini et Catherine Vieux-Melchior, adjointe à la culture inaugureront le salon dès 9h30, avec l’intervention musicale d’Aissate Ba.

Au programme de cette journée : Rencontre avec plus de 30 auteurs et des éditeurs, des expositions, des conférences, un thé littéraire, une ouverture vers le Liban, des ateliers d’art plastique, le spectacle « 2 femmes 1 Ford » : un programme riche en animations culturelles. Katia Astafieff, invitée d’honneur de cette édition, voyageuse et écrivaine nous contera ses pérégrinations à travers le monde, qu’elle arpente en solitaire.

Certaines animations sont sur inscription – voir le détail du programme.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 0 EUR.

2 Avenue Carnot Château, Centre culturel de Saint-Max

Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est



For this 11th edition, the theme of travel is in the spotlight.

The entire Château Centre Culturel celebrates travel reading and literature in all its forms and for all audiences.

Mayor Eric Pensalfini and Catherine Vieux-Melchior, Deputy Mayor for Culture, will open the fair at 9:30 a.m., with a musical performance by Aissate Ba.

The day?s program includes meetings with more than 30 authors and publishers, exhibitions, conferences, a literary tea, an opening to Lebanon, art workshops, the show « 2 femmes 1 Ford »: a rich program of cultural events. Katia Astafieff, this year?s guest of honor, traveler and writer, will recount her peregrinations around the world, which she travels alone.

Registration is required for some events – see program details.

En esta 11ª edición, el tema de los viajes ocupa un lugar central.

Todo el Château Centre Culturel celebra la lectura y la literatura de viajes en todas sus formas y para todos los públicos.

El Alcalde, Eric Pensalfini, y Catherine Vieux-Melchior, Teniente de Alcalde de Cultura, inaugurarán la feria a las 9.30 h, con una actuación musical de Aissate Ba.

El programa del día incluye encuentros con más de 30 autores y editores, exposiciones, conferencias, un té literario, una introducción al Líbano, talleres de arte y el espectáculo « 2 femmes 1 Ford »: un rico programa de actos culturales. Katia Astafieff, invitada de honor de este año, viajera y escritora, nos hablará de sus peregrinaciones por el mundo, que recorre en solitario.

Es necesario inscribirse para algunos actos – consulte los detalles del programa.

In dieser 11. Ausgabe steht das Thema Reisen im Mittelpunkt.

Das Kulturzentrum Tout le Château feiert das Lesen und die Reiseliteratur in all ihren Formen und für jedes Publikum.

Der Bürgermeister Eric Pensalfini und Catherine Vieux-Melchior, Beigeordnete für Kultur, werden die Ausstellung ab 9.30 Uhr mit einer musikalischen Darbietung von Aissate Ba eröffnen.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag: Treffen mit mehr als 30 Autoren und Verlegern, Ausstellungen, Vorträge, ein literarischer Tee, eine Öffnung zum Libanon, Workshops für plastische Kunst, die Aufführung « 2 femmes 1 Ford »: ein reichhaltiges Programm an kulturellen Animationen. Katia Astafieff, Ehrengast der diesjährigen Ausgabe, Reisende und Schriftstellerin, wird uns von ihren Streifzügen durch die Welt erzählen, die sie als Einzelgängerin durchstreift.

Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich – siehe Programmdetails.

Mise à jour le 2023-10-21 par DESTINATION NANCY