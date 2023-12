CARTE BLANCHE À ROUQUINE 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, 19 avril 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Quai des Arts donne carte blanche à Rouquine, duo d’électro-pop composé de Sébastien Rousselet et de Nino Vella. Vainqueur de l’émission The Artist en 2021, les deux artistes surfent depuis sur une belle tournée. Sur scène, ça remue, ça chante, ça danse, ça fait marrer. On prend un réel plaisir à les voir jouer et s’amuser ! Ça cause d’amour, des mômes, de la mort, de sexe…

Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, Rouquine, qui aime bien James Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan, dépoussière la chanson et prend son public à contre-pied. Les mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une électro-pop élégante et racée. Les mots sont comme des percussions qui frappent au ventre.

Les deux voix se mêlent dans des harmonies baroques et atmosphériques. Rouquine se barre, pays lointain et grands espaces, mais les rythmiques se musclent et on garde toujours le corps en mouvement, pieds au sol.

Lors de ce concert, Rouquine invitera quelques artistes complices à partager la scène à leur côté.

Enfin, pour clôturer la saison en beauté, l’équipe de Quai des Arts vous invite à un concert surprise !

Concert debout.

