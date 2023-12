MONTE-CRISTO PAR LA CIE LA VOLIGE 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, 11 avril 2024, Pornichet.

Début : 2024-04-11 20:00:00

Théâtre musical avec Nicolas Bonneau & Fanny Chériaux..

A partir de 12 ans.

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour se fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

Dans une mise en scène librement adaptée du célèbre roman d’Alexandre Dumas, Nicolas Bonneau, comédien parmi les plus talentueux, offre une version moderne et pop de ce grand classique, à la jonction entre l’art du conte et du récit musical. La chanteuse Fanny Chériaux, le conteur Nicolas Bonneau et le musicien Mathias Castagné composent un polar théâtral en clair-obscur, ambiance Tarantino, avec chansons, vidéo et film d’animation. Tantôt héros, tantôt juge, le narrateur croise le fer avec les mots scandés sur une musique live qui remet au goût du jour cette histoire d’immoralité et de vengeance.

L’un des grands succès du festival d’Avignon 2022.

