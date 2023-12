ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES DE LA CIE PROPOS 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, 3 avril 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 20:00:00

fin : 2024-04-03

Danse / Théâtre.

Spectacle bilingue français/Langue des Signes française

Dans le cadre de la 5ème édition du festival « À 2 Mains Bien Entendu » coorganisé avec les Agitateurs de Culture

Dans ce spectacle, les langues (LSF et français parlé) se superposent et se télescopent. Anthony, comédien LSF, et Denis, danseur et chorégraphe, ne racontent pas forcément les mêmes choses, mais parfois si, et ne se traduisent pas toujours mutuellement. Leur rencontre se déroule dans un ascenseur qui va peu à peu se transformer en un ring où se déroule une joute absurde entre un entendant et un sourd, aussi bavard l’un que l’autre, mais d’une terrible complicité !

On ne parle pas avec des moufles est un spectacle à deux facettes où les langages ont chacun leur logique, leur humour et leur propre point de vue. Les interactions entre ces deux naufragés d’ascenseur nous aident à presque comprendre celui qui ne parle pas notre langue. Le duo s’appuie sur les personnalités des deux interprètes, comme deux seul en scène simultanés et incroyablement synchronisés qui cohabitent dans les 4 m² d’un ascenseur. Anthony et Denis partent loin dans leur imaginaire propre, leur humour spécifique (très différent en français et en LSF) mais ils sont toujours reliés et unis par le mouvement. La complicité et l’écoute entre ces deux solistes qui se moquent allégrement l’un de l’autre donne tout son sens au duo.

Spectacle dès 8 ans.

Info et résa : Quai des Arts

2 avenue Camille Flammarion Quai des Arts

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



