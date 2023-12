EN ATTENDANT LE GRAND SOIR PAR LA CIE LE DOUX SUPPLICE 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, 30 mars 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Cirque – danse – bal..

Dès 8 ans.

Danse ou cirque : pourquoi choisir ? Dans ce spectacle fou, les circassiens estompent les frontières pour traverser le monde en musiques et en acrobaties Le voyage traverse le monde en musique : s’y succèdent tango, mambo, rock, slow, valse, rondeau, jazz.

Dans ce spectacle de cirque à la fois délicat et vertigineux, se mêle une grande technique à une fragilité tendre. La belle équipe de circassiens use de ses capacités acrobatiques comme outil de démesure, amenant un vent de folie dans des structures codifiées qui ne demandent qu’à être bousculées.

Nourri par la pratique du bal sauvage, le spectacle se transforme rapidement en une fête telle qu’on la pratique rarement. On est alors attirés par la scène qui devient piste de danse où tout le monde peut venir danser, virevolter et célébrer les petits bonheurs du quotidien ! Un bien joli moment de partage.

Infos et résa : Quai des Arts

.

2 avenue Camille Flammarion Quai des Arts

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



