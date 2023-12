UNDERDOGS PAR LA CIE PAR TERRE- ANNE NGUYEN 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet UNDERDOGS PAR LA CIE PAR TERRE- ANNE NGUYEN 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, 26 mars 2024, Pornichet. Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26 Danse..

Danse.

Tout public.

Dans cette pièce chorégraphique à l’énergie explosive, Anne Nguyen explore la manière dont l’imagerie urbaine traverse les corps et les empreintes qu’elle laisse. La chorégraphe s’intéresse ici aux underdogs, masse invisible des laissés pour compte sur laquelle notre œil se pose sans oser s’attarder. Sur scène, trois danseurs, une femme et deux hommes, tentent de faire corps pour explorer les symboles et marqueurs sociaux de l’inconscient collectif urbain de manière parfois provocatrice, parfois transgressive, parfois oppressante, parfois libératrice. Au travers des postures, des gestes et des énergies dont s’inspire le hip-hop, ils expriment les liens qui les relient aux origines de leur propre danse. Sur fond de musique soul évocatrice du climat politique des années 70 aux États-Unis, l’énergie explosive de leurs corps s’ancre dans la nature rebelle des mouvements populaires en faveur des laissés pour compte. Une danse agile sur des musiques enthousiasmantes… Info et réservation : Quai des Arts .

2 avenue Camille Flammarion Quai des Arts

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Code postal 44380 Lieu 2 avenue Camille Flammarion Adresse 2 avenue Camille Flammarion Quai des Arts Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Latitude 47.26537 Longitude -2.33568 latitude longitude 47.26537;-2.33568

2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/