Maître de l’humour absurde, des formes loufoques et des seuls-en-scène inclassables, Jérôme Rouger interroge la place de l’artiste et celle du rire dans nos sociétés d’Aujourd’hui. À une époque où tout semble instable, proche du péril, est-il nécessaire de continuer à faire des spectacles ? Et comment parler de la crise imminente sans tomber dans le générique et les grands poncifs ? Et surtout, que peuvent les artistes et l’humour quand on arrive au bord du précipice ? Au cours de son aventure, Jérôme Rouger interprétera différents rôles, parfois très loufoques, se transformera en avatar de jeux vidéo, croisera une chanteuse (plus ou moins) engagée, un (préhisto-)geek, ou encore la résistante et ethnologue Germaine Tillon, l’historien Howard Zinn, Roselyne Bachelot et un ancien ministre.

Jérôme Rouger, ou l’art de nous faire rire en parlant d’effondrement !

