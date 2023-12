L’OGRE EN PAPIER DE BEN HERBERT LARUE 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, 28 février 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2024-02-28 15:30:00

Chanson. Jeune public dès 5 ans..

Ne craignez rien, car d’ogre il n’en a que l’énergie… Et la voix, rauque et profonde, de Ben Herbert Larue, chanteur talentueux à la plume inspirée, qui chante la vie de grande personne dont les convictions sont souvent bousculées par les interrogations des plus jeunes.

A mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppets Show et AC/DC, un format concert drôle et ludique, mené par quatre musiciens multi-instrumentistes qui, par des paroles décalées, donne corps et âmes à cette voix d’ogre qui ne fait pas peur, car c’est un ogre en papier. Un concert qui, à chaque représentation, séduit petits et grands.

Information et réservation : Quai des Arts

2 avenue Camille Flammarion

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



