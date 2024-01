QUE D’OS ! QUE D’OS ! PAR LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, samedi 20 janvier 2024.

Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Comédie de Bernard Lenne.

Mise en scène de Catherine Debiard.

Samedi 20 janvier à 20h30

Dimanche 21 à 15h

Vendredi 26 à 20h30

Samedi 27 à 20h30

Dimanche 28 à 15h.

Tarif : 8 € (tarif réduit : 6 €)

Billetterie à Quai des Arts de 16h à 18h les mardis, mercredis, jeudis, vendredis à partir du mardi 9 janvier 2024,

et à 20h00 les vendredis 20 et 26 janvier ou les samedis 21 et 27 janvier ou 14h30 les dimanches 21 et 28 janvier.

Ou billetterie en ligne

.

2 avenue Camille Flammarion Quai des Arts

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire