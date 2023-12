CHANSONS PRIMEURS 2 avenue Camille Flammaraion Pornichet, 15 mars 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Chanson. Tout public..

La 4è édition de Chansons Primeurs revient à Quai des Arts après le succès des trois précédents concerts. L’idée reste toujours la même : pendant une semaine, 8 artistes sont regroupés dans une maison pour écrire et composer ensemble au moins 15 chansons. Et ce, sous la coupe de Ignatus, génial chef de bande à l’origine de ce concept, qui chaque jour impose aux artistes des contraintes d’écritures différentes. Le dernier jour, ils restituent sur scène le résultat de ces rencontres artistiques riches et intenses avec des chansons interprétées en solo, en duo ou trios inédits, mais aussi tous ensemble.

Pour cette édition, les artistes Clou, Renan Luce, Petite Gueule, Fred Bobin, Lisa Ducasse, Clément Bertrand seront de la partie.

2 avenue Camille Flammaraion Quai des Arts

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



