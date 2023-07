Exposition «Terres & Morta » par l’Artiste GILT 2 Avenue Berlioz 44500 La baule La baule, 8 juillet 2023, La baule.

La Galerie ART ESCALE de La Baule présente les sculptures « Terres & Morta » réalisées par l’Artiste GILT.



L’Artiste unit dans une même œuvre le Pays Blanc des Marais Salants de notre Presqu’île Guérandaise et le Pays Noir de la Brière.



« J’utilise pour chacune de mes créations du grès qui une fois cuit à basse température dit « Biscuit » devient blanc. A cette terre cuite j’associe le Morta qui vient de la Brière, un arbre enfoui dans la tourbe depuis plus de 4.000 ans ! Des parties très lisses et poncées contrastent avec des parties brutes.

Cet ensemble nous rappelle la Tourbe qui brûle et que l’on trouve également sous la terre de la Brière. Le Blanc de la Terre et le Brun foncé du Morta permettent un contraste d’une intensité puissante, presque graphique ».

Accès libre.

