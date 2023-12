CONTE – LA FÉE PARAPLUIE 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique CONTE – LA FÉE PARAPLUIE 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande, 21 février 2024, Guérande. Guérande Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 11:30:00 . Un éveil au temps qui passe… Une exploration visuelle et sensorielle des saisons ponctuée de comptines, histoires et jeux de doigts.

Conte par Clémence Roy.

Dès 4 ans. .

2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-12 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Code postal 44350 Lieu 2 Avenue Anne de Bretagne Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor Médiathèque Samuel Beckett Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Latitude 47.3314 Longitude -2.42737 latitude longitude 47.3314;-2.42737

2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/