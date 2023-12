RENCONTRE – DOMINIQUE LEMARIÉ 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Début : 2024-01-30 19:00:00

fin : 2024-01-30 20:00:00 . Rencontre et échange avec Dominique Lemarié, dessinatrice de presse.

Réservation conseillée. .

2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

